Три катери, літак та «Панцир-С2». Українські війська атакували низку російських цілей

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Україніські військові цієї ночі атакували низку російських військових обʼєктів. Серед них були катери, літак, пункти управління дронами та комплекс «Панцир-С2».

Зокрема, спецпідрозділ ГУР «Примари» вдарив по навчально-бойовому реактивному літаку Л-39 «Альбатрос» та катерах БК-10, БК-16 і «Мангуст».

Також під ударом були залізничний міст через Північнокримський канал, 9 веж зв’язку та кілька радіолокаційних станцій.

Крім того, Сили оборони поцілили по ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С2» на Брянщині. Губернатор регіону також повідомляв, що через атаку обвалився залізничний міст.

Українські війська били і по пунктах управління та зберігання дронів на окупованих територіях Запорізької і Донецької областей.

На Донеччині під прицілом були й інші обʼєкти: у Маріуполі — ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці — склади боєприпасів і ще один склад росіян у Нікольському.