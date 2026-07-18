Зеленський відреагував на протести та пообіцяв «рішення щодо армії». Федоров каже, що «діалог є»

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Президент Володимир Зеленський відреагував на протести на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова та анонсував рішення щодо армії.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

«Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані», — повідомив він.

За кілька хвилин до звернення президента Федоров опублікував пост, в якому заявив про наявність діалогу.

«Зміни обовʼязково будуть. Ви мені дякували за «Мрію» та «Дію». Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам і військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться», — написав він.

У Києві тим часом триває акція на підтримку Федорова та з вимогою звільнити Сирського.

Раніше цього дня FT із посиланням на джерела писала, що Зеленський готовий звільнити Олександра Сирського з посади головкома і вже шукає кандидатів.

Відставка уряду та протести за Федорова

Президент Володимир Зеленський 12 липня повідомив про відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко та анонсував, що склад уряду і керівництво правоохоронних органів оновлять. А 14 липня Рада звільнила Свириденко з посади.

Уже 15 липня міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йде з посади. Це спричинило хвилю протестів по всій Україні, які тривають вже третій день.

Федоров під час розмови з журналістами розповів про конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським, який нібито висунув Федорову ультиматум і блокував ініціативи Міноборони. Водночас Зеленський на брифінгу заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися, а конфлікт між ними був «системним».

16 липня Верховна Рада проголосувала за те, щоб призначити Сергія Корецького на посаду премʼєр-міністра України. Лише один нардеп був проти. До цього Корецький був головою правління «Нафтогазу», яке очолив у 2025 році.