Український боксер Олександр Усик здасть свої чемпіонські пояси

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Queensberry Promotions

Український боксер Олександр Усик здасть усі свої чемпіонські пояси. Проте він додав, що не йде зі спорту.

Про це він повідомив у відеозверненні в інстаграмі.

За його словами, він хоче залишити пояси для молодих спортсменів.

«Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду», — підписав відео Усик.

Під час бою з Верховеном 24 травня на арені в Гізі Усик зберіг свій пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC та IBF. Окрім того, він отримав ексклюзивний пояс від WBC «Король Нілу».

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