Український боксер Олександр Усик здасть свої чемпіонські пояси
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Queensberry Promotions
Український боксер Олександр Усик здасть усі свої чемпіонські пояси. Проте він додав, що не йде зі спорту.
Про це він повідомив у відеозверненні в інстаграмі.
За його словами, він хоче залишити пояси для молодих спортсменів.
«Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду», — підписав відео Усик.
Під час бою з Верховеном 24 травня на арені в Гізі Усик зберіг свій пояс чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC та IBF. Окрім того, він отримав ексклюзивний пояс від WBC «Король Нілу».
- У листопаді 2025 року Усик відмовився від титулу WBO і втратив статус абсолютного чемпіона світу. Чемпіоном світу за версією WBO Усик став у вересні 2021 року, коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. Українець пʼять разів захищав титул і у всіх поєдинках здобув перемогу — одного разу поборов Джошуа і по два рази Даніеля Дюбуа й Тайсона Фʼюрі.