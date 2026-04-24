У пʼятницю, 24 квітня, відбувся новий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 193 українських військові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед повернутих — військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту.

Вони захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, а також поранені.