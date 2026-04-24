З російського полону повернулися ще 193 українських військові
- Світлана Кравченко
У пʼятницю, 24 квітня, відбувся новий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 193 українських військові.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед повернутих — військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту.
Вони захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, а також поранені.
- Перед цим Україна та Росія провели обмін полоненими напередодні Великодня, 11 квітня. Тоді додому повернулися 175 українських військових і семеро цивільних.