Daily Mail: Епштейн збирав компромат на відомих людей для російської розвідки

Новини

Getty Images / «Бабель»

Засуджений американський фінансист Джеффрі Епштейн мав зв’язки з російською розвідкою та збирав компромат на відомих людей.

Про це пише британська газета Daily Mail з посиланням на джерела.

Епштейн знайомив впливових людей з молодими жінками з Росії і в такий спосіб збирав на них компромат. У нових документах у справі Епштейна журналісти нарахували понад тисячу згадок РФ та майже десять тисяч — Москви. Також у матеріалах фігурує Путін.

Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейн вийшов на російські спецслужби через медіамагната Роберта Максвелла. За даними джерел, Максвелл ще з 1970-х років був агентом РФ і відмивав російські гроші на Заході — зокрема за допомогою Епштейна.

Доньку Максвелла Гіслейн у США засудили до 20 років ув’язнення за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Вона була найближчою соратницею Епштейна.

Джерела також припускають, що Епштейн мав зв’язки з представниками російської організованої злочинності, які могли його шантажувати. Це, за їхніми словами, пояснює, як він без проблем привозив жінок з Росії.

В опублікованих «файлах Епштейна» є лист за 2011 рік, у якому йдеться про можливу зустріч Епштейна з Путіним у РФ. Інше листування свідчить, що у 2014 році планували ще одну зустріч, але її скасували після збиття рейсу Malaysia Airlines над Україною.

Окремі повідомлення також вказують, що Епштейн нібито пропонував Кремлю інформацію про Дональда Трампа напередодні його саміту з Путіним у 2018 році. Про це в грудні писало Politico.

У документах згадується і зв’язок Епштейна з Машею Дроковою — колишньою лідеркою прокремлівського молодіжного руху. Також є лист, у якому засновник Microsoft Білл Гейтс нібито просить допомогти з лікуванням після сексу з «російськими дівчатами». Гейтс ці звинувачення заперечує.

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

Наступного дня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, багато світлин відомих людей.

Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом. Потім їх повернули. У Мінʼюсті США пояснили, що після перевірки дійшли висновку, що ці файли не становлять загрози розголосу конфіденційної інформації про жертв.