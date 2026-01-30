Верховний суд остаточно закрив справу щодо звинувачень у «зливах» проти Гізо Углави

Новини

Пресслужба НАБУ

Верховний суд 22 січня поставив остаточну крапку у справі за позовом колишнього першого заступника директора НАБУ Гізо Углави щодо звинувачень у витоку службової інформації. Суд визнав, що поширені ГО «Центр протидії корупції» та його керівником Віталієм Шабуніним твердження є оціночними судженнями та особистою думкою, а не встановленими фактами.

Про це Углава повідомив у Фейсбуку.

Таким чином, Верховний суд підтвердив рішення судів нижчих інстанцій. Раніше, 4 листопада 2024 року, Печерський районний суд Києва визнав недостовірними заяви про те, що Углава «зливав» інформацію фігурантам кримінальних проваджень і «провалив» поліграф, і зобов’язав ЦПК та Шабуніна публічно їх спростувати. 28 січня 2025 року це рішення залишив у силі Київський апеляційний суд. У всіх трьох інстанціях відповідачі, за словами Углави, не надали жодних доказів своїх звинувачень.