Українські військові атакували нафтобазу «Дмитрієвська» в Тамбовській області РФ

У ніч на 3 грудня українські Сили оборони здійснили удар по нафтобазі «Дмитрієвська» у Тамбовській області РФ, яка забезпечувала російську армію пальним. На об’єкті почалася пожежа, попередньо, горять кілька резервуарів. Дані про масштаби збитків уточнюють.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також українські бійці знищили пост технічного спостереження на морській платформі МСП-4 у Чорному морі. Унаслідок цього ліквідовано розрахунок російських БпЛА та виведено з ладу радар на буровій платформі «Сиваш».

Крім того, Генштаб підтвердив знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА «Оріон» після удару по аеродрому «Саки» 27 листопада в окупованому Криму. Кожен із цих безпілотників коштує близько $5 мільйонів і може перебувати в повітрі до 24 годин.

Окремо підтверджено ураження нафтобази «Лівни» в Орловській області 2 грудня: там загорілися два резервуари типу РВ-5000 після атаки ударних безпілотників.