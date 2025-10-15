Комітет Ради рекомендував призначити міністром культури Тетяну Бережну
Ольга Березюк
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України — міністра культури України.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
З липня Бережна є тимчасовою виконувачкою обовʼязків міністра культури. До цього вона обіймала посади заступника міністра економіки, а відтак заступника міністра культури.
До приходу в політику Бережна мала понад 10 років стажу в адвокатській діяльності.
- З вересня 2024 року міністром культури був Микола Точицький. Він втратив посаду у липні 2025-го після відставки уряду Дениса Шмигаля. У серпні його призначили постпредом України при Раді Європи.