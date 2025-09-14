На Київщині вночі сталася надзвичайна ситуація — пошкоджено залізницю

Новини

Уночі 14 вересня у Київській області сталася надзвичайна ситуація. Через це зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура, а низка поїздів змінила маршрут.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Близько 02:00 у Фастівському районі пролунали вибухи. В ОВА наголосили, що це не повʼязано з атакою Росії.

Згодом стало відомо, що на залізниці сталася надзвичайна ситуація. Трьом жінкам знадобилася медична допомога — у них була гостра реакція на стрес.

Частину пасажирів поїзда Харків — Перемишль доправили автобусами до Києва, а решта вирушила поїздом, але зі зміненим маршрутом.

В «Укрзалізниці» зазначили, що поїзди Козятинського та Бердичівського напрямку тимчасово прямуватимуть через Коростень, а Фастівського — в обʼїзд через станції Миронівка та Трипілля-Дніпровське.

Загалом маршрути змінили поїзди Київ — Хелм, Київ — Кам’янець-Подільський, Суми / Чернігів — Рахів, Краматорськ / Харків — Львів.