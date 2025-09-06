NBC: Україна зможе закупити американську зброю на $100 млрд в обмін на права США на українські розробки

Новини

США та Україна обговорюють угоду приблизно на $100 мільярдів, де Київ зможе закуповувати американську зброю, а США натомість отримають права інтелектуальної власності на новітні українські розробки.

Про це пише NBC News з посиланням на американського посадовця.

Видання зазначає, що в Пентагоні переговори про гарантії безпеки для України веде генерал ВПС Ден Кейн. Серед тем — стримування Росії, тренування і співпраця в оборонній промисловості.

Кейн після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним 15 серпня представив президентові кілька варіантів гарантій безпеки й рекомендував «найрішучіший підхід».

У Білому домі заявили, що саме Трамп ухвалює рішення, і відмовилися розкривати деталі. Чи підтримує, чи відкидає Трамп конкретні варіанти, співрозмовники NBC News також не уточнили.

Що відомо про гарантії безпеки для України

На перемовинах у Білому домі 18 серпня за участю європейських лідерів, Володимира Зеленського та Дональда Трампа зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО. Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії «нададуть різні європейські країни за координації США».

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Дональд Трамп 20 серпня заявляв, що Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо потенційну мирну угоду з Росією укладуть.

Financial Times з посиланням на джерела описувало попередній план гарантій безпеки для України. Він включає три лінії оборони: демілітаризовану зону, яку могли б патрулювати нейтральні миротворчі сили з третьої країни; лінію оборони за нею, яку б патрулювали українські війська; третій рубіж, де розташовувалися б європейські стримувальні сили за тилової підтримки США.

А наприкінці серпня The Telegraf писав, що Трамп обговорює можливість розгорнути в Україні американські приватні військові компанії. Вони могли б будувати фронтові укріплення та військові бази, а також захищати американський бізнес в Україні.

WSJ з посиланням на європейського дипломата пише, що Європа готується надіслати в Україну дві сухопутні групи в межах гарантій безпеки. Одна група — для навчання і допомоги українським військовим, а друга — це окремі сили підтримки, щоб перешкодити майбутньому російському вторгненню.

Поточний план уже зобовʼязує відправити понад 10 тисяч військовослужбовців. Повітряне патрулювання неба здійснюватимуть повітряні сили, що базуються за межами України.