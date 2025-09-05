Axios: Трамп вимагає від Європи більшого тиску на РФ і Китай
- Ірина Перепечко
The White House / X
Президент США Дональд Трамп 4 вересня, під час онлайн-зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами заявив, що Європа «фінансує війну» через закупівлі російської нафти.
Про це пише Axios із посиланням на американських чиновників.
Один з посадовців Білого дому розповів виданню, що президент США сказав, що Європа повинна відрізати Росію від поставок і переконати Китай зробити те саме.
Чиновник каже, що Росія отримала €1,1 мільярда від продажу палива в ЄС за один рік. За його словами, Трамп також наголосив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування воєнних дій Росії.
«Президент був привітним, але дуже прямолінійним у своїй вимозі, щоб Європа чинила більший тиск на Росію», — сказав Axios інший американський чиновник.
- У серпні Дональд Трамп ввів додаткові 25% мита на імпорт з Індії за те, що вона купує нафту з Росії. Проте 15 серпня він заявив, що через прогрес у переговорах із Путіним він не підвищуватиме мита на китайські товари через закупівлі російської нафти.