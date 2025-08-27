Медіа: Слідчі у Німеччині видали ордери на арешт шістьох українців, підозрюваних у підриві «Північних потоків»

Новини

Німецькі слідчі встановили особи всіх підозрюваних у диверсіях на газопроводах «Північний потік» у 2022 році. Ордери на арешт видали шести українцям.

Про це йдеться в розслідуванні ARD, Süddeutsche Zeitung та Zeit.

За даними німецького слідства, в операції брали участь сім людей. Серед них — чотири водолази, людина, відповідальна за вибухівку, капітан та заарештований в Італії Сергій Кузнєцов, який чекає на рішення суду щодо екстрадиції до Німеччини та офіційно заперечує звинувачення.

Серед ідентифікованих — інструктор з дайвінгу Володимир С. Він перебував у Польщі, де керував компанією, але після німецького ордера залишив країну.

Також, за даними німецьких слідчих, підозрюваними є 52-річний Всеволод К., який з грудня 2024 року вважається зниклим безвісти у ході війни проти Росії, та ще один військовий Євген У. — саме він нібито відповідав за вибухівку.

Професійна дайверка Валерія Т. нібито підняла моральний дух чотирьох водолазів на борту, одного з яких слідчі ідентифікують під кодовим імʼям Олександр О., та мотивувала їх пірнати навіть за негоди.

Водночас капітаном яхти «Андромеда», якою група скористалася для вчинення диверсії, був чоловік з паспортами на імʼя «Михайло Попов» та «Юрій Котенко».

Також до складу екіпажу яхти входив шкіпер Юрій Т. з Одеси. Це досвідчений спортсмен, який брав участь у змаганнях з вітрильного спорту по всьому світу. На нього слідчі вийшли через відбитки пальців, знайдені на яхті. За даними ARD, SZ та Zeit, колись цей чоловік мав проблеми з вʼїздом в Нідерланди і, очевидно, йому довелося здати відбитки пальців.

Медіа пишуть: є ознаки того, що підозрювані діяли за підтримки українських державних органів. Проте остаточних висновків щодо причетності України у німецьких слідчих наразі немає. Українська сторона звинувачення у причетності відкидає.

У матеріалі йдеться, що підозрювані подорожували через Польщу, використовуючи справжні українські паспорти, але з фальшивими іменами. Минулого літа одного з підозрюваних нібито доставили з Польщі до Києва в авто українського військового аташе, ймовірно, щоб уникнути арешту.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

Зараз Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали за підозрою у причетності до двох вибухів на газопроводах «Північний потік», заперечив звинувачення.