Нафтопровід «Дружба» запрацював після удару України — постачання нафти до Угорщини відновилося

Російський нафтопровід «Дружба» відновив роботу після удару Сил оборони України в ніч на 18 серпня по станції «Нікольське». Постачання нафти до Угорщини також відновилося.



Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Політик подякував заступнику міністра енергетики Росії Сорокіну за швидкий ремонт.

«Ми очікуємо, що Україна більше не завдасть удару по цьому життєво важливому трубопроводу. Це не наша війна. Угорщина має бути осторонь!» — заявив Сіярто.

Що передувало

Сили оборони України в ніч проти 18 серпня вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нікольске» в Тамбовській області РФ, там палахнула пожежа — перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинилося. Нафтоперекачувальна станція «Нікольске» є частиною економічної інфраструктури Росії. Вона забезпечує ресурсами окупаційні війська.

Сіярто заявив, що через удари постачання нафти до Угорщини припинилося. Він заявив, що «атака проти нашої енергетичної безпеки обурлива і неприйнятна».