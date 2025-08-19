Reuters: Волгоградський НПЗ зупинили після декількох атак дронів цього місяця

Новини

Волгоградський нафтопереробний завод, який належить одній з найбільших нафтових корпорацій РФ «Лукойл» зупинили після атак дронів цього місяця.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела на ринку, які знайомі з ситуацією.

Волгоградський нафтопереробний завод 13 серпня атакували безпілотники — через цей удар на підприємстві зупинили переробку нафти на установці перегонки сирої нафти ЦДУ-5, потужність якої становить 9 110 метричних тонн на добу.

Наступного дня, 14 серпня, дрони повторно били по НПЗ — тоді атака пошкодила дві інші установки перегонки сирої нафти — CDU-1 потужністю 18 590 тонн на добу та CDU-6 потужністю 14 570 тонн на добу.

За словами джерел Reuters, переробка нафти на Волгоградському нафтопереробному заводі зупинена щонайменше до середини вересня.