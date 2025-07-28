На Барбадосі знову помітили найменшу змію у світі — востаннє її бачили 20 років тому

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Барбадоську ниткоподібну змію, яку вважали вимерлою, знайшли під каменем у центрі острова. Рептилія перебувала у списку 4 800 видів рослин, тварин і грибів, зниклих для науки.

Про це повідомляє The Guardian.

Змію помітили під час екологічного обстеження в березні, яке проводили Міністерство охорони довкілля країни та природоохоронна організація Re:wild. Фахівці передали змію до Університету Вест-Індії. Під мікроскопом учені роздивилися блідо-помаранчеві смуги на її тілі та лусочку на носі, що підтвердило: це саме той вид.

Плазун може виростати до 10 см завдовжки, а його тіло тонке, як спагеті, пише медіа. Уперше барбадоську ниткоподібну змію виявили ще у 1889 році, відтоді було лише кілька підтверджених випадків. Вид розмножується статевим шляхом, самки відкладають лише одне яйце за раз — на відміну від деяких рептилій, які можуть відкладати життєздатні яйця без спарювання.

«Якщо популяція ниткоподібної змії невелика, мене турбує, чи зможуть вони знайти партнера, особливо якщо їхнє середовище існування під загрозою або руйнується», — сказав співробітник міністерства Коннор Блейдс.

Він і Джастін Спрінгер, координатор карибської програми Re:wild, понад рік шукали ниткоподібну змію та кількох інших ендемічних рептилій у межах проєкту зі збереження природи. На розмноження виду могло вплинути й те, що 98% лісів Барбадосу вирубали під сільське господарство від часу колонізації понад 500 років тому.