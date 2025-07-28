Сирія визначила дату виборів нового парламенту

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У Сирії запланували позачергові вибори до Народної ради (парламенту) на 15—20 вересня.

Про це повідомив голова виборчої комісії країни Мохаммад Тах аль Ахмад, передає сирійське державне інформагенство Sana.

За його словами, після підписання указу про тимчасову виборчу систему знадобиться тиждень на формування підкомітетів, потім 15 днів на створення виборчих органів, три дні на подання кандидатур і ще тиждень на проведення передвиборчої кампанії та дебатів.

Народна рада Сирії включатиме 210 парламентарів: третину депутатів призначить президент, решту оберуть за підсумками голосування громадян. До того ж у парламенті мають забезпечити участь жінок на рівні не менш ніж 20%.

За виборчим процесом, як запевняє Мохаммад Тах аль Ахмад, стежитимуть як місцеві громади, так і міжнародні організації. Списки депутатів і результати можна буде оскаржити.

Що передувало

8 грудня 2024 року сирійська опозиція ввійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії у січні 2025 року.