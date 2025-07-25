Регулятор ЄС підтримує ін’єкції для профілактики ВІЛ
- Автор:
- Олександр Булін
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Регулятор лікарських засобів Європейського Союзу рекомендував схвалити препарат Ленакапавір компанії Gilead Sciences. Це ін’єкція, яку вводять двічі на рік для профілактики вірусу імунодефіциту людини у дорослих і підлітків.
Про це пише Reuters.
Ленакапавір довів майже 100-відсоткову ефективність у запобіганні ВІЛ у великих випробуваннях минулого року. Препарат пропонує довготривалу альтернативу щоденним пероральним таблеткам та іншим варіантам короткої дії. Особливо серйозно він допомагає тим, хто має труднощі з щоденним дотриманням режиму лікування, стигмою або доступом до медичної допомоги.
Рішення ухвалили трохи більш ніж через місяць після того, як препарат отримав схвалення регуляторних органів у США, де він випускається під торговою маркою Yeztugo. Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендувала це лікування на початку липня як засіб профілактики ВІЛ-інфекції.
Будь-яку рекомендацію лікарських засобів для людини має офіційно схвалити Європейська комісія. Зазвичай вона ухвалює рішення відповідно до рекомендації регулятора. Рішення Єврокомісії очікують пізніше цього року.
- Ленакапавір — це лише другий у світі довготривалий засіб для профілактики ВІЛ. Першим був Каботегравір (торгова назва — Apretude), який потрібно колоти раз на два місяці. Його виробляє компанія ViiV Healthcare — дочірнє підприємство британського фармацевтичного гіганта GSK (GlaxoSmithKline).