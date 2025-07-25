Reuters: Ілон Маск наказав вимкнути Starlink під час контрнаступу ЗСУ на Херсонщині — і це засвідчило його вплив на глобальну безпеку

Новини

У вересні 2022 року засновник і гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск наказав вимкнути супутниковий інтернет Starlink на частині південного фронту в Україні, зокрема на Херсонщині. Це сталося під час українського контрнаступу, коли військові деокуповували міста і села регіону.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Інженери в каліфорнійських офісах SpaceX виконали наказ, деактивувавши щонайменше сотню терміналів Starlink, і зв’язок у критичних районах зник. Це призвело до збоїв у роботі дронів і артилерії, які покладалися на супутниковий звʼязок, а також зірвало план оточення російських військ у Бериславі.

Зрештою Сили оборони України повернули під свій контроль Берислав, однак наказ Ілона Маска, про який раніше не повідомляли, став першим відомим випадком, коли американський мільярдер змусив відключити покриття Starlink над полем бою під час війни. Це рішення шокувало деяких співробітників Starlink і фактично змінило лінію фронту, дозволивши Маску взяти «результат війни у свої руки». Тим часом у березні 2025 року Ілон Маск писав на своїй сторінці в соціальній мережі X, що «ми б ніколи такого не зробили».

Дехто вважає, що він зробив це через страх, що успішний наступ України може спровокувати ядерну ескалацію з боку Росії. Маск публічно заперечував, що давав такий наказ, а компанія SpaceX назвала інформацію про це «неточною».

Цей інцидент показав, наскільки великий вплив Ілон Маск має у геополітиці та глобальній безпеці завдяки Starlink — технології, що надає звʼязок навіть у найвіддаленіших куточках світу.