У США дозволили продати Україні ракетні комплекси HAWK і бойові машини піхоти Bradley
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Державний департамент США схвалив рішення продати Україні ракетні комплекси HAWK Phase III на $172 мільйони та бойові машини піхоти Bradley на $150 мільйонів.
Про це йдеться в цьому й наступному пресрелізах Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США.
Ці суми включають і продаж технічного обладнання для обслуговування й ремонту військової техніки.
Київ робив запит на купівлю обладнання і послуг для модернізації бойових машин піхоти Bradley та навчання українських військових. Усе це оцінили в $150 мільйонів. Один з головних підрядників — британська компанія BAE Systems, що працює у сфері оборонної та безпекової промисловості. Усі роботи стосовно виконуватимуться в Європі.
Також Україна запросила придбання товарів і послуг, повʼязаних з ракетною системою HAWK: вантажівки, запчастини, ремонт вогневих установок, набори інструментів, випробувальне і допоміжне обладнання, технічну підтримку, елементи логістики та програмної підтримки. Загальна вартість програми становить $172 мільйони. Один з головних підрядників — грецька компанія Sielman Corporation, яка спеціалізується на розробці й виробництві військових запчастин та обслуговуванні військової техніки.
Ці продажі ще мають пройти остаточне погодження. Їх можуть скорегувати до бюджету та потреб України. В Управлінні воєнного співробітництва Міністерства оборони наголосили, що ці угоди не вплинуть на обороноздатність самих США.
- Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна та США обговорюють «мегаугоду» про торгівлю зброєю. За нею США купуватимуть бойові безпілотники, випробувані в Україні, в обмін на згоду Києва придбати низку американських озброєнь.