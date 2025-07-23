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Президент Володимир Зеленський запропонує Раді новий законопроєкт щодо роботи антикорупційних органів.

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

«Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть», — сказав президент.

Він додав, що очікує від керівників правоохоронних та антикорупційних органів пропозицій щодо норм, які мають спрацювати.

«Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що «усі почули те, що кажуть люди цими днями», і проаналізували «всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити».

Що відбувається з НАБУ і САП

Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, які може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди виходили на протести проти законопроєкту.

Що передувало закону

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ та САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, посадовець був у тісному контакті з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПзЖ Федором Христенком (йому повідомили підозру в держзраді), який пов’язаний зі спецслужбами РФ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ. Водночас у Бюро кажуть, що ще у 2023 році повідомили спецслужбу про можливого крота, однак тоді СБУ не виявила причетності співробітника бюро до шпигунства.

НАБУ і САП також звинувачували Службу безпеки в тому, що вона під час слідчих дій може розкрити конфіденційну інформацію про розслідування. СБУ ці заяви називала маніпуляціями.

А 22 липня СБУ заявила про виявлення нових витоків секретних даних в НАБУ — під час обшуків у Христенка знайшли конфіденційні документи НАБУ.

Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора, суд взяв під арешт двох співробітників НАБУ — співробітника Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в закритому підрозділі «Д-2», й одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова.