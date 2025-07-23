У справі Коломойського і ПриватБанку завершили слідство. Деталі

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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершити слідство стосовно ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського і відкрили матеріали справи. Його та ще пʼятьох фігурантів підозрюють у заволодінні грішми банку на суму понад 9,2 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство з’ясувало, що на початку 2015 року власник ПриватБанку, який тоді був головою Дніпропетровської ОДА, розробив схему, щоб незаконно отримати гроші ПриватБанку. Він хотів профінансувати підконтрольну йому офшорну компанію і збільшити свою частку в банку.

Для цього банк змусили виплатити цій компанії понад 9,2 мільярда гривень нібито за зворотний викуп власних облігацій, але за завищеною ціною.

Потім частину цієї суми (понад 446 мільйонів гривень) перерахували на рахунки трьох пов’язаних компаній під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох. Це було потрібно, щоб легалізувати гроші. У підсумку гроші потрапили на особистий рахунок Ігоря Коломойського, який використав їх, щоб внести до статутного капіталу банку, як того вимагав Нацбанк.

Підозрювані у справі:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи Ігор Коломойський;

колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет;

колишній заступник керівника напрямку — директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

ексзаступниця голови правління ПриватБанку – директорка казначейства;

ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;

ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Дії фігурантів кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу — привласнення майна, відмивання грошей і службове підроблення.

Це четвертий епізод у справі про розкрадання грошей ПриватБанку. Справу за попередніми трьома епізодами у вересні 2023 року передали до суду.

У лютому 2021 року експосадовцям банку повідомили про підозру в розтраті понад 136 мільйонів гривень через схему з фіктивними страховими виплатами. Через місяць їм висунули нову підозру — про розтрату ще 8,2 мільярда гривень, а у вересні 2022 року додали ще один епізод — розкрадання понад 85 мільйонів гривень.