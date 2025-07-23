Заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади

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Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко складає свої обовʼязки.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

Посадовиця очолювала цей напрям в оборонному відомстві держави два роки. Черногоренко зазначила, що вона та її команда «створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору».

Серед досягнень відділу цифровізації МО вона назвала розробку застосунків для військовозобовʼязаних «Резерв+» і для військових — «Армія+».

«Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів», — прокоментувала Катерина Черногоренко.