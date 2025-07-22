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Коллін Гувер і Володимир Станчишин. Що найчастіше купували 18-річні українці за програмою «єКнига»

Автор:
Ольга Березюк
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За пів року 18-річні українці придбали 294 тисячі книг за програмою «єКнига» — це понад 1 600 книг щодня. Найпопулярнішим серед молоді став роман американської письменниці Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш».

Про це повідомив Український інститут книги.

Загалом перша десятка найпопулярніших книг програми виглядає так:

У середньому, учасники програми купували по 3 книги. Серед найпопулярніших жанрів: психологія та саморозвиток — 26,7%, сучасні любовні романи — 26,6%, містичні трилери — 18,2%, детективи — 14,2%. Ще майже по 4% припадає на філософію та фентезі, 3% — на історичні романи і менш ніж 2% — на поезію. 1,16% читачів обрали антиутопії.

З українських авторів найбільше придбали:

«єКнига» — це державна програма для молоді, якій цьогоріч виповнилося 18 або виповниться в наступні роки. Це одна з трьох ініціатив, які підтримують книжковий ринок України. Загалом українці придбали літератури майже на 250 млн грн. Із них 91,5 млн грн (37%) — за програмою «єКнига», ще 158,2 млн грн (63%) — через «Національний кешбек» і «Зимову єПідтримку».