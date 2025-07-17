Уряд Німеччини спростував інформацію, що перші Patriot вже вирушили до України

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Німецький уряд наразі не має інформації про постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot Україні.

Про це повідомив речник Міністерства оборони ФРН, передає мовник SRF.

Днями президент США Дональд Трамп спілкувався з журналістами на авіабазі Ендрюс. Там він заявив, що начебто першу партію систем ППО, які він раніше анонсував, Берлін уже вислав в Україну.

«Я не можу підтвердити, що щось зараз уже в дорозі. Мені про це невідомо», — сказав речник Міноборони Німеччини.

Він пригадав, що в понеділок, 21 липня, відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. За словами посадовця, там обговорюватимуть і засоби, як найшвидше реалізувати постачання Patriot Києву.

Що відомо про зброю для України

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 14 липня заявив, що уклав угоду про постачання зброї Україні. Вони не уточнювали, про яке саме озброєння та яку суму йдеться. Проте Трамп казав про «найсучаснішу зброю на мільярди доларів», а Рютте наголошував, що йдеться про угоду і щодо боєприпасів, і щодо ракет.

Трамп каже, що за пропозицією НАТО США звернуться до Німеччини та відправлять «ранні поставки ракет». Президент США також сказав, що деякі системи Patriot будуть в Україні «дуже скоро — фактично протягом кількох днів». За словами Трампа, витрати покриватимуть члени НАТО, а не США.

Після того як Трамп оголосив про угоду, видання Axios із посиланням на джерела писало, що США продадуть союзникам по НАТО зброю на майже $10 мільярдів для подальших поставок Україні. І це сума лише для першого етапу.

Трамп 14 липня також пригрозив «жорсткими тарифами» РФ, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Раніше президент США вже погрожував Росії санкціями, проте жодного разу їх не вводив.

Ще кілька днів тому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна не зможе надати Україні більше американських систем протиповітряної оборони Patriot. У Німеччини їх 6. Водночас Берлін казав про готовність купити у США для України дві системи Patriot — цей варіант обговорювали з американською стороною.

Газета The Washington Post із посиланням на високопосадовця Білого дому писала, що Німеччина надішле Україні батареї ППО Patriot, а взамін купить такі ж у США.

Згодом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін і Вашингтон ухвалять рішення про передачу двох американських систем ППО Patriot Києву «протягом кількох днів або тижнів».