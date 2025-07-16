Підприємство «Антонов» модернізувало транспортний літак «Руслан» та релокувало його до Німеччини
- Автор:
- Олександр Булін
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Antonov Company/Facebook
Українське авіаційне підприємство «Антонов» завершило модернізацію транспортного літака Ан-124-100 «Руслан» та релокувало його до Німеччини.
Про це повідомляє акціонерне товариство «Антонов».
Роботи з глибокої модернізації літака почалися у 2021 році. Метою була заміна російських комплектуючих на комплектуючі українського та західного виробництва.
Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році роботи частково призупинили: на той момент літак перебував у розібраному стані. Модернізацію завершили у червні 2025 року. 11 липня 2025 року «Руслан» безпечно перемістили до Німеччини. Саме його того дня помітили у небі над Києвом. З початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною закритий для цивільних літаків.
- Ан-124-100 «Руслан» з серійним номером № 0706 побудували у 1994 році. За цей час літак здійснив понад 5 500 польотів та набрав понад 21 тисячу льотних годин.