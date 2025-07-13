Автор книги «Іди туди, де страшно…» не приїде до України через погіршення безпекової ситуації

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Jim Lawless/Facebook

Британський бізнес-тренер та мотиваційний спікер Джим Ловлесс мав представляти в Києві свою книгу «Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш». Але через «погіршення безпекової ситуації» зустріч скасували.

Про це у соціальних мережах повідомило видавництво BookChef, яке випустило книгу Ловлесса в Україні.

Перший допис про скасування зустрічі з Ловлессом зібрав велику кількість іронічних коментарів від українців. Після цього BookChef видалило його та опублікувало новий.

BookChef пише, що книга Ловлесса про те, як подолати свій страх, незалежно від того, чого саме читач боїться: пірнути на глибину, піти на співбесіду чи освідчитися в коханні. Десять правил, запропоновані автором, мають дати змогу прогнати внутрішніх тигрів і зробити крок уперед, а відтак знайти внутрішню силу для будь-яких звершень.