Зеленський підтвердив, що США відновили постачання зброї

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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 липня підтвердив, що США відновили поставки зброї. За його словами, про це свідчать всі доповіді.

«Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові — з генералом Келлогом», — сказав президент у вечірньому зверненні.

Він додав, що зараз Україна має «хороші сигнали» від США.

Сам спецпредставник США Кіт Келлог за ккілька годин до цього анонсував свій візит в Україну — він приїде 14 липня і пробуде у країні тиждень.

Зупинка допомоги Україні

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Військову допомогу Україні зупинили попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Президент США Дональд Трамп 8 липня пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.



Reuters 10 липня написав, що США відновили постачання Україні артилерійських 155-мм снарядів і високоточних ракет GMLRS. Тоді у агентства не було даних про те, чи відновили поставку решти зброї.