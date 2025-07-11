Бізнесмена-втікача Курченка та російських ділків підозрюють у привласненні українських підприємств на ТОТ

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Служба безпеки та Офіс генерального прокурора повідомили про підозру українському бізнесмену-втікачу Сергію Курченку. Йдеться про незаконне захоплення промисловості та розграбування надр на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості привласнили та незаконно експлуатували Курченко та група російських посадовців і ділків.

Встановлено, що фігуранти провели оборудки на ТОТ Донеччини й Луганщини протягом 2017—2021 років. Після «приватизації» підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, видобували й вивозили корисні копалини.

Фігуранти незаконно постачали видобуті копалини до РФ та інших країн, кажуть в СБУ. Як з’ясували слідчі відомства, з 2017 року в такий спосіб вивезли:

вугільної продукції на понад 6 млрд грн;

металопродукції на 47,3 млрд грн;

коксохімічної продукції на понад 1,6 млрд грн.

За даними слідства, до злочинної групи, окрім Курченка, входили заступник міністра економічного розвитку Росії Назаров С., начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку Росії Павлов В. та інші громадяни РФ та України, які перейшли на бік окупантів.

Усім фігурантам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.