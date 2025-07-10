Зеленський: Німеччина готова оплатити дві системи Patriot для України

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Берлін готовий оплатити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для України.

Про це розповів Володимир Зеленський на пресконференції 10 липня.

За його словами, також уклали домовленість із премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре: країна готова придбати ще одну систему Patriot для Києва.

Очільник держави оцінив діалог з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом з цього питання як позитивний. За словами Володимира Зеленського, коли ці питання вирішать, загрози від балістики не буде.

«Коли ми отримаємо чітку відповідь від виробника і різних можливих партнерів у США щодо строків і вартості, то доєднаються й інші європейські партнери. Саме так зараз виглядає схема фінансування американських систем Patriot», — розʼяснив президент.

Patriot для України

Ще 10 квітня Зеленський заявив, що Україна передала США великий перелік озброєнь, яке вона готова придбати. Зокрема, йшлося про передачу не менше ніж 10 зенітних ракетних комплексів Patriot. На брифінгу 17 квітня Зеленський заявив, що Україна готова купити у США щонайменше 10 комплексів Patriot, і Трамп пообіцяв, що США над цим працюватимуть. Відтоді суттєвих зрушень у цьому питанні не було.

Президент США 25 червня, відповідаючи на запитання української журналістки про поставку Patriot для України, сказав: «Я хочу, щоб ми могли їх надати».

«Вони хочуть отримати ракети протиповітряної оборони Patriot, і ми подивимось, чи зможемо зробити частину з них доступною. Вони потрібні й нам. Ми постачали їх Ізраїлю. І вони дуже ефективні — на 100%. Звісно, вони [українці] теж хочуть їх отримати. Я бачу, що це вас дуже засмучує. Я хочу, щоб ми могли їх надати», — сказав Трамп.

Axios 8 липня написало, що Трамп під час останньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв йому негайно надіслати Україні 10 ракет до Patriot та допомогти знайти інші способи постачання зброї.

Наступного дня, 9 липня, двоє посадовців анонімно повідомили виданню The Wall Street Journal, що Трамп розмірковує над тим, щоб відправити в Україну ще одну систему протиповітряної оборони Patriot після того, як нещодавно пообіцяв посилити оборону Києва від російських атак.

Водночас посадовці вивчають можливість залучити інші країни до постачання Patriot для Києва. Axios також писав, що Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх наявних батарей Patriot Україні.