Переможець конкурсу на посаду голови БЕБ прокоментував рішення уряду не призначати його

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Детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський прокоментував рішення Кабінету міністрів не призначати його на посаду директора Бюро економічної безпеки.

Цивінський стверджує, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.

Детектив переконаний, що рішення уряду не відповідає закону. Він додав, що звернувся до Кабінету міністрів, конкурсної комісії та Служби безпеки, щоб отримати всю необхідну інформацію.

«Після отримання відповідних даних детально прокомунікую. Головне — мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган лише посилився», — написав Цивінський.

Що передувало

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Закон передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України у програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня.