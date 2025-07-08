The Guardian: США має 25% від потрібної кількості ракет Patriot для своїх військових планів

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Міністерство оборони Нідерландів

США призупинили військові поставки Україні, бо мають лише 25% ракет Patriot від необхідної кількості перехоплювачів до систем ППО для військових планів Пентагону.



Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що рішення призупинити передачу озброєння Україні ухвалили на основі внутрішніх даних Пентагону: запаси критичних боєприпасів, зокрема ракет Patriot, ще кілька років тому впали нижче допустимого рівня — після того, як США почали активно надавати військову допомогу Україні.

Ситуація загострилася в червні, коли США запустили майже 30 ракет Patriot, аби перехопити іранські снаряди, які летіли на базу Аль-Удейд у Катарі.

Раніше в медіа повідомляли про нібито ініціативу заступника міністра Елбріджа Колбі, але The Guardian уточнює: рішення ухвалив інший заступник міністра оборони — Стівен Файнберг. А вже після цього його підтримав очільник Пентагону Піт Гегсет.

Раніше Politico писало, що Пентагон нікого не попередив про зупинку допомоги Україні. Це розлютило навіть союзників Трампа. Ба більше, за даними журналістів NBC News, військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США.

Зупинка допомоги Україні

Politico 2 липня з посиланням на джерела написало, що Пентагон зупиняє постачання для України деяких боєприпасів, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться, зокрема, про ракети для систем ППО Patriot. Військову допомогу Україні зупинили, попри звіт про те, що вона не загрожує боєготовності армії США.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце». В українському Міноборони сказали, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від США, затвердженої ще за попередньої адміністрації. МО запросило телефонну розмову з колегами зі США, щоб уточнити деталі.

Президент США Дональд Трамп 8 липня пообіцяв відправити більше зброї для України. А речник Пентагону Шон Парнелл офіційно оголосив про відправку Україні «додаткової оборонної зброї, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств». Про яку саме зброю йдеться — він не уточнив.