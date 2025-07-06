У Перу археологи відкрили стародавнє місто, яке може пояснити, що сталося з найдавнішою цивілізацією Америки

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Reuters

Археологи відкрили стародавнє місто на півночі Перу віком близько 3 500 років. Його назва — Пеніко. Це може пролити світло на те, що сталося з найдавнішою цивілізацією Америки — каральською.

Про це передає Reuters.

Місто, розташоване за 200 кілометрів від столиці Ліми й на висоті близько 600 метрів над рівнем моря, слугувало торговим центром для громад узбережжя Тихого океану, мешканців Анд і басейну Амазонки. Пеніко заснували між 1800 і 1500 роками до нашої ери. Це той період, коли ранні цивілізації процвітали на Близькому Сході та в Азії.

Вісім років археологи досліджували місто і виявили 18 споруд, серед яких церемоніальні храми й житлові комплекси. У будинках знайшли глиняні фігурки людей і тварин, прикраси з намистин і морських мушель.

Пеніко розташований біля місця, де 5 тисяч років тому в долині Супе виникло місто Караль, звідки походить, як вважається, найдавніша відома цивілізація Америки. У Каралі віднайшли 32 памʼятки, зокрема великі пірамідальні споруди, артефакти складного іригаційного землеробства та міські поселення.

Археологи припускають, що місто Пеніко допоможе їм зрозуміти, що сталося із цивілізацією Караль після того, як вона занепала через зміни клімату.

Археолог і дослідник Марко Мачакуай заявив на пресконференції, що важливість Пеніко полягає в тому, що він є продовженням суспільства каралів.

Перу — це батьківщина багатьох найважливіших археологічних відкриттів Америки. Серед них — цитадель інків Мачу-Пікчу в Андах і таємничі лінії Наска, вирізьблені в пустелі вздовж центрального узбережжя.