Президент оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача. Хто туди увійшов

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Президент України Володимир Зеленський оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі № 434/2025 від 27 червня, опублікованому на сайті глави держави.

До персонального складу Ставки ввели:

командувача обʼєднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, який 1 червня подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ;

першого заступника міністра оборони Сергія Боєва;

командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова, якого призначили на цю посаду 19 червня.