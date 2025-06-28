Президент оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача. Хто туди увійшов
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Президент України Володимир Зеленський оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача.
Про це йдеться в указі № 434/2025 від 27 червня, опублікованому на сайті глави держави.
До персонального складу Ставки ввели:
- командувача обʼєднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, який 1 червня подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ;
- першого заступника міністра оборони Сергія Боєва;
- командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова, якого призначили на цю посаду 19 червня.
- Ставка верховного головнокомандувача — це надзвичайний орган вищого військового керівництва, що забезпечує стратегічне управління Збройними силами та іншими військовими формуваннями під час війни. В Україні її утворили 25 лютого 2022 року.