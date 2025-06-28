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Президент оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача. Хто туди увійшов

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Cтавки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі № 434/2025 від 27 червня, опублікованому на сайті глави держави.

До персонального складу Ставки ввели: