Суд обрав запобіжний захід віцепремʼєру Олексію Чернишову

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У пʼятницю, 27 червня, суд обрав запобіжний захід віцепремʼєр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову у вигляді застави у 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє кореспондентка «Суспільного».

Протягом двох місяців посадовець зобовʼязаний прибувати на вимогу, не виїжджати за межі України, не спілкуватися зі свідками та підозрюваними, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситимуть Вищий антикорупційний суд відсторонити Олексія Чернишова від посад.

Після рішення суду Чернишов має внести заставу впродовж пʼяти днів. Якщо цього не станеться, а ще знайдуть факти порушення запобіжного заходу, прокурор зможе звернутися з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Справа Чернишова

23 червня 2025 року віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Це стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Мінрегіонів, і ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень. Саме на таку суму держава недоотримала б квартир, якби договори виконали. Однак ділянку заарештували за клопотанням НАБУ і САП.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, однак джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться, зокрема, про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).