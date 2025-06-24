Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України готовий. Ось його основні положення

Новини

Згенеровано за допомогою ШІ / «Бабель»

Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України готовий.

Про це повідомила Ірина Мудра, яка очолювала роботу зі створення цього трибуналу в останній рік. Вона розповіла про основні положення готового статуту.

Жодних імунітетів для агресорів. У Статуті трибуналу не йдеться про персональні імунітети. Навіть чинні керівники держави-агресора не зможуть уникнути відповідальності. Вони можуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Спеціального трибуналу зможе офіційно оприлюднити та передати судді на етапі попереднього провадження. Винесення вироку і заочне засудження стане можливим після того, як представники так званої трійки втратять свої посади.

Трибунал із повною міжнародною юрисдикцією. Трибунал матиме статус повноцінного міжнародного органу, а не змішаної або національної структури. Це буде незалежний орган міжнародного права, що діятиме від імені світової спільноти та керуватиметься виключно нормами міжнародного права.

Чітко визначене поняття злочину агресії. Правове визначення злочину агресії ґрунтується на статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Воно доповнене критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генеральної Асамблеї ООН. Це поняття чітко сформульоване, а відповідальність за такий злочин є неминучою.

Співпраця з Міжнародним кримінальним судом, а не конкуренція. Спеціальний трибунал не конкурує з Міжнародним кримінальним судом і не підриває його авторитет — він його доповнює. Провадження можуть здійснюватися одночасно. У разі, якщо обвинуваченого передадуть МКС, провадження в межах Трибуналу призупинятимуть.

Можливість повноцінних заочних процесів. Одним з важливих досягнень України є впровадження механізму розгляду справ in absentia — за відсутності обвинуваченого. Це дає змогу ухвалювати вироки навіть без фізичної присутності підсудного (за винятком чинної «трійки», доки вона залишається при владі). Такий підхід відкриває шлях до того, щоб притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво РФ, а в перспективі — Білорусі та КНДР.

Юридичне встановлення істини. Створення Спеціального трибуналу дає змогу міжнародно визнати, що Росія вчиняє злочин агресії починаючи з 2014 року. Обвинувальні акти Трибуналу стануть офіційним і юридично підтвердженим свідченням того, хто саме розвʼязав цю війну, коли це сталося і яким чином.

«Це історичне досягнення не лише для України, але й для всієї архітектури міжнародного права. Документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розвʼязав цю війну», — наголосила Мудра.