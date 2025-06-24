Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: комісія визначила переможця

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Комісія обрала переможця на посаду голови Бюро економічної безпеки — ним став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Саме його кандидатуру запропонують премʼєр-міністру, в уряду є 10 днів на призначення.

Про це стало відомо з відеотрансляції голосування.

Ніхто з претендентів не набрав необхідні 4 голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав 3 голоси від міжнародних членів комісії. Троє українських представників комісії не поділяють цей вибір.

Представники українського уряду голосували за детектива НАБУ Михайла Буртового та Олега Борисенка.

Цивінський — чинний детектив НАБУ. Він керівник 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Брав участь в операції «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував Денис Комарницький.

Під час засідання стало відомо про лист від Служби безпеки України, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з паспортами РФ, серед них — і Цивінський.

Центр протидії корупції пише: той вже розповідав, що не роками не спілкується з батьком, який живе в Росії. Ще раніше Цивінський як детектив НАБУ проходив всі перевірки для отримання доступу до держтаємниці.