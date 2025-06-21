Axios: Перемовини США з Іраном зірвалися — аятолі Тегерану, який ховається в бункері, не додзвонилися

Новини

Президенти США й Туреччини, Дональд Трамп і Реджеп Ердоган хотіли непублічно організувати зустріч американських та іранських високопосадовців у Стамбулі. Однак не вийшло.

Про це повідомляє Axios.

Річ у тім, що не вдалося знайти іранського верховного лідера Алі Хаменеї — саме він мав затвердити заплановану зустріч, кажуть джерела. Раніше медіа писали, що аятола переховується в бункері через загрозу його ліквідації.

Анонімні чиновники розповіли, що Ердоган зателефонував Трампу в понеділок, під час зустрічі з лідерами G7 у Канаді. Турецький лідер запропонував провести зустріч представників США та Ірану в Стамбулі наступного дня.

Американський президент погодився і сказав, що готовий направити віцепрезидента Джей ді Венса і спецпредставника Стіва Віткоффа — а за потреби навіть сам поїхати до Туреччини, щоб зустрітися з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Ердоган і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан передали пропозицію Пезешкіану та голові іранського МЗС Аббасу Аракчі. Іранські політики намагалися зв’язатися з верховним лідером Алі Хаменеї, аби отримати схвалення. Але з ним так і не вдалося звʼязатися.

Після невдалої спроби перемовин у Білому домі дедалі більше втрачали надію на дипломатичне вирішення конфлікту, пише Axios. Посадовці почали схилятися до думки, що США доведеться втупити у війну, щоб знищити іранську ядерну програму.

Ввечері суботи, 21 червня, Трамп має зібрати свою команду національної безпеки в ситуаційній кімнаті Білого дому. Обговорюватимуть загострення між Ізраїлем та Іраном, яке триває вже дев’ятий день.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль уже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.

Газета NYT із посиланням на джерела пише, що Іран, на думку американських розвідувальних служб, ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що удар по верховному лідеру Ірану не спричинив би ескалації, а навпаки — поклав би край поточному конфлікту між Ізраїлем та Іраном.