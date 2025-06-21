В туристичному місті Бразилії спалахнула повітряна куля. Є жертви й поранені

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Вранці 21 червня в місті Прая-Гранде, що на півдні бразильського штату Санта-Катаріна, сталася аварія повітряної кулі.

Про це повідомляють BBC та медіа Санта-Катаріни Jornal Razão.

Всього на борту перебувала 21 людина, каже губернатор штату Жоржіньо Мелу. За даними уряду, 13 з них, включно з пілотом, вижили, але зазнали різних травм, зниклих безвісти немає. Куля впала біля медичного центру.

«За словами пілота, в кошику зайнялася пожежа. Тоді він почав знижувати кулю, і коли вона була вже дуже близько до землі, сказав людям стрибати», — розповів офіцер поліції Тіагу Луїз Лемус.

Він додав, що дехто не встиг врятуватися, адже полум’я розросталося, і через вагу куля знову почала здійматися в повітря. Влада штату повідомила, що постраждалих госпіталізували в лікарні.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва висловив співчуття родинам загиблих у соцмережі X. Він зазначив, що державні та муніципальні служби працюють над тим, щоб надати допомогу постраждалим.