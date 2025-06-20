Президент Франції розповів, що Європа пропонуватиме Ірану для припинення конфлікту з Ізраїлем

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські дипломати на зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі 20 червня передадуть пропозицію з чотирьох пунктів, яка дасть змогу припинити конфлікт з Ізраїлем.

Про це повідомляє французьке міжнародне радіо RFI.

«Іран повинен продемонструвати свою готовність приєднатися до платформи для переговорів, яку ми пропонуємо», — сказав Макрон.

Перший пункт європейської ідеї пропонує відновити в країні роботу МАГАТЕ і щоб інспектори відвідали всі об’єкти — так Іран підтвердить нульове збагачення урану.

Другий і третій аспекти стосуватимуться нагляду за балістичною діяльністю Ірану й того, як він фінансує своїх посередників у регіоні, зокрема терористичні групи. У четвертому пункті йдеться про звільнення ув’язнених іноземців, серед яких двоє громадян Франції.

«Ніхто не повинен ігнорувати ризик, який становив би Іран, маючи ядерну зброю», – заявив Макрон.

За його словами, це створює екзистенційну загрозу для Ізраїлю. Водночас президент Франції розкритикував масштаби військових дій Ізраїлю, які вразили цілі поза межами ядерних і балістичних обʼєктів. Він наголосив, що удари по цивільних чи енергетичних об’єктах та цивільному населенню мають бути безумовно припинені, бо «ніщо не виправдовує цього».

Макрон попередив Ізраїль, що одних лише військових дій буде недостатньо для погіршення іранської ядерної програми.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль уже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.

Газета NYT із посиланням на джерела пише, що Іран, на думку американських розвідувальних служб, ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.