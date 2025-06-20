NYT: Розвідувальні служби США вважають, що Іран ще не вирішив, чи створювати ядерну зброю

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Reuters / «Бабель»

Американські розвідувальні служби вважають, що Іран ще не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, хоча має великий запас збагаченого урану.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в розвідках США і серед американських посадовців.

Водночас високопосадовці розвідки США припускають, що Іран перейде до створення ядерної бомби, якщо американські військові атакують найбільш захищений іранський обʼєкт зі збагачення урану у Фордо або якщо Ізраїль убʼє верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

Деякі політики у США та Ізраїлі вважають, що неважливо, чи Іран вже вирішив створити ядерну бомбу, оскільки він і так дуже близько до цього. Це питання давно викликає суперечки стосовно політики щодо Ірану. Нині президент США Дональд Трамп розмірковує, чи завдати удару по ядерному обʼєкту у Фордо. Він заявив, що ухвалить рішення впродовж двох тижнів.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що Іран майже має ядерну зброю. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт пізніше підтвердила, що в Ірану вже є всі необхідні матеріали для створення бомби. За її словами, якщо верховний лідер Ірану ухвалить рішення, то виробництво займе всього кілька тижнів. Це перегукується з висновками ізраїльської розвідки Моссад, яка переконана, що Іран може отримати ядерну зброю за 15 днів. Усі нові оцінки часу, потрібного Ірану для створення бомби, не базуються на нових даних розвідки.

Утім, частина американських посадовців і розвідка США все ж вважають, що Ірану знадобиться від кількох місяців до року, щоб виготовити ядерну бомбу. Також вони припускають, що оцінки ізраїльської розвідки забарвлені бажанням премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу заручитися підтримкою США у своїй військовій кампанії проти Ірану.

У 2003 році верховний лідер Ірану аятола Хаменеї видав релігійну заборону (фетву) на створення ядерної зброї. За словами одного високопосадовця, ця заборона досі чинна, а версія Ізраїлю про 15 днів виглядає перебільшеною. Однак американські чиновники визнають, що великі запаси збагаченого урану становлять загрозу.

У березні 2025 року директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард повідомила, що іранський запас урану досяг рекордного рівня для країни без ядерної зброї. Це означає, що Іран активно збирає компоненти для потенційної бомби. Зараз іранський уран збагачений до 60%, а для ядерної бомби потрібно 90%.

Днями американський телеканал CNN з посиланням на джерела в розвідці США писав, що Ірану потрібно ще мінімум три роки, щоб довести ядерну програму до створення боєздатних зразків.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

Ізраїль вже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Західні медіа написали, що Трамп схвалив план можливої атаки на Іран. Однак відкладає її, щоб подивитися, чи відмовиться Іран від своєї ядерної програми. Утім, американські посадовці чекають на атаку найближчими днями. Однією з можливих цілей для США є добре захищений обʼєкт зі збагачення урану у Фордо.