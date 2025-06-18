Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство. Ось що зміниться

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 11469 про множинне громадянство. За проголосували 243 депутати.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства. Тепер українці зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, якщо ця інша країна входить до спеціального переліку, який затвердить Кабінет міністрів.

Законопроєкт забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Російський паспорт — це підстава для втрати українського за винятками випадків примусу чи автоматичної видачі.

Ось що зміниться для іноземців:

люди з українським походженням зможуть швидше отримати громадянство України — за спрощеною процедурою;

вводиться новий порядок отримання українського громадянства для тих, хто не має українських коренів;

іноземці зможуть стати громадянами України, не відмовляючись від свого нинішнього громадянства (виняток — якщо це громадянство країни-агресора);

спрощується отримання громадянства для тих іноземців, які проходять військову службу в Україні;

Україна надаватиме громадянство людям, які зазнають політичного переслідування у себе вдома.

Для обох категорій введуть чітке правило: якщо людина має інший паспорт, але є громадянином України, то в межах України її визнають тільки як українського громадянина.

Міністерство національної єдності України

Щоб отримати українське громадянство, потрібно буде також скласти іспити на знання Конституції України, історії України та української мови.

Водночас множинне громадянство не буде доступним для держслужбовців і суддів.