Axios: Трамп серйозно розглядає можливість атакувати ядерні обʼєкти Ірану

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Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість атакувати ядерні обʼєкти Ірану, особливо підземний завод зі збагачення урану у Фордо.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

За даними медіа, Трамп мав провести зустріч зі своєю командою з національної безпеки у Ситуаційній кімнаті Білого дому сьогодні о 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), щоб ухвалити рішення щодо політики США у війні між Ізраїлем та Іраном.

Трамп достроково повернувся з саміту G7, щоб зосередитись на ситуації з Іраном. На борту Air Force One він заявив журналістам, що його не цікавить перемир’я, а лише «справжнє завершення» війни та ядерної програми Ірану.

У Білому домі розглядалася можливість прямої зустрічі з іранською стороною цього тижня, але Трамп сказав, що це залежатиме «від того, що трапиться після мого повернення» до Вашингтона.

Двоє ізраїльських посадовців повідомили Axios, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та ізраїльський оборонний істеблішмент вірять, що Трамп найближчими днями може вступити у війну, щоб бомбардувати підземні об’єкти збагачення в Ірані.

Наразі США допомагали Ізраїлю захищатися від ракет, але не брали участі в наступальних операціях.

Нещодавно Трамп назвав верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї легкою мішенню і заявив, щоу США є інформація про те, де він переховується.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Ввечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою.

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Уже 14 червня Ізраїль заявив, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану.

Станом на 17 червня країни продовжують обмінюватися ударами — попередньо, в ізраїльському місті Бат-Ям, де іранська ракета 14 червня влучила у будинок, загинули пʼятеро українців. Серед них — троє дітей.

Ізраїль вже звернувся до Адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоб знищити іранську ядерну програму.

Ядерна програма Ірану

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску»: нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди.

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) 12 червня 2025 вперше за майже 20 років звинуватила Іран в тому, що той не виконує свої зобов’язання щодо міжнародних гарантій ядерної безпеки.

До цього, 31 травня, Агентство повідомляло, що Іран, як порівняти з лютим, майже вдвічі збільшив запаси урану, збагаченого до 60%. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Тепер у нього близько 408 кілограмів такого урану — цього вистачить на виготовлення дев’яти ядерних бомб, якщо країна продовжить збагачувати уран.