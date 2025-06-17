У Києві зросла кількість жертв через нічний обстріл. Під завалами ще можуть бути люди

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У Києві через російський комбінований обстріл у ніч на 17 червня кількість підтверджених загиблих станом на 18:40 сягнула 13 людей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Пошуково-рятувальні роботи тривають — під завалами досі можуть перебувати люди.

Чому дані про загиблих через атаку змінюються протягом дня? Очільник МВС Ігор Клименко пояснив, що під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявляти частини тіл, які спершу фіксують як окремих загиблих. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії. Тому оперативну інформацію часто коригують.