Комбата 47 ОМБр, який скаржився на «дебільні завдання» на Курщині, визнали «недисциплінованим»

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Командира батальйону 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександра Ширшина, який скаржився на «дебільні завдання», визнали «недисциплінованим».

Про це він написав у Facebook.

«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах, і заслуговує на зауваження», — військовий цитує висновок щодо нього після перевірки.

Він додав, що «знайти недисциплінованого комбата виявляється легше, ніж вжити заходів щодо змін у підходах, побудови якісної роботи і недопущення критичних ситуацій, з якими стикаються багато підрозділів».