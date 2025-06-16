Комбата 47 ОМБр, який скаржився на «дебільні завдання» на Курщині, визнали «недисциплінованим»
- Автор:
- Ольга Березюк
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Командира батальйону 47 окремої механізованої бригади «Магура» Олександра Ширшина, який скаржився на «дебільні завдання», визнали «недисциплінованим».
Про це він написав у Facebook.
«Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах, і заслуговує на зауваження», — військовий цитує висновок щодо нього після перевірки.
Він додав, що «знайти недисциплінованого комбата виявляється легше, ніж вжити заходів щодо змін у підходах, побудови якісної роботи і недопущення критичних ситуацій, з якими стикаються багато підрозділів».
- 16 травня Ширшин подав рапорт на звільнення і публічно звинуватив командування в «дебільних задачах» і невиправданій втраті людей.
- У відповідь на заяву Олександра Ширшина Генштаб ЗСУ доповів про створення робочої групи, яка має вивчити обставини, згадані військовим. Там пообіцяли «ухвалити відповідні рішення» за результатами перевірки.
- Згодом Ширшин розповів, що на Курщині та українсько-російському кордоні він неодноразово зіштовхувався з «приреченими на провал» завданнями, що наражали особовий склад на ризик невиправданих втрат. З боку батальйону і рот вживали заходів, щоб цього уникнути, каже військовий.