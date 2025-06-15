Експрезидента Франції Саркозі позбавили найвищої держнагороди. До цього серед лідерів відзнаку забирали лише у нацистського колаборанта

Новини

Французького експрезидента Ніколя Саркозі позбавили ордена Почесного легіону — це найвища відзнака Франції. Минулого року його засудили за корупцію та зловживання впливом. З 1945 року це перший прецедент, коли у колишнього лідера країни забирають цю державну нагороду.

У неділю, 15 червня, зʼявився відповідний указ, передають Reuters та The Guardian.

Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти цього рішення, але за правилами найвищої нагороди Франції, з ордена автоматично виключають тих, кого остаточно засудили до ув’язнення на рік або більше. Макрон наголосив, що «дуже важливо поважати колишніх президентів».

Попри проблеми з законом Саркозі залишається впливовою фігурою правого політичного руху і, як відомо, регулярно зустрічається з Макроном, пише France 24.

Раніше єдиним президентом, якого позбавили ордена Почесного легіону, був Філіп Петен — нацистський колаборант і голова уряду Віші у Франції. У серпні 1945 року його засудили за державну зраду та співпрацю з ворогом.

Справа Ніколя Саркозі

Саркозі інкримінували спробу отримати секретну інформацію від ексгенпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії 2007 року співвласницею французької косметичної компанії LʼOreal Ліліан Беттанкур.

В обмін на інформацію Азіберу пропонували «бажану посаду» в Монако. Головними доказами у справі стали записи телефонних розмов Саркозі та його адвоката.

У грудні 2024 року Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та присудили позбавлення волі терміном на три роки, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета.

У травні 2025 року Ніколя Саркозі умовно-достроково звільнили. У середу, 14 травня, з нього зняли електронний браслет, який він носив із 7 лютого.

Саркозі зараз використовує свій останній законний спосіб захиститися — подав скаргу до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити обвинувальний вирок.

Паралельно його судять у ще одній справі — його підозрюють у незаконному фінансуванні виборчої кампанії, нібито за домовленістю з покійним лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

Суд має оголосити рішення у вересні, а прокурори вимагають для Саркозі семи років ув’язнення. Сам він звинувачення заперечує.