FT: Під час атаки на Київ цього тижня Росія пошкодила офіси американської аерокомпанії Boeing

Новини

РФ під час масштабної атаки на Київ цього тижня сильно пошкодила будівлю, яку використовує американська аерокосмічна компанія Boeing. Імовірно, це був цілеспрямований удар по цьому офісу.

Про це пише Financial Times із посиланням на 6 обізнаних джерел, серед яких співробітники Boeing, українські чиновники та голова Американської торгової палати в Україні (ACC). Ситуацію також прокоментував очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Джерела FT кажуть, що будівля постраждала в ніч з 8 на 9 червня, під час одного з найінтенсивніших обстрілів. Водночас у контексті обстрілу видання перелічує зброю, яку РФ використала проти України в ніч на 10 червня, — йдеться про 315 безпілотників, дві балістичні ракети та пʼять крилатих ракет по цілях у Києві, Одесі та інших містах України. Тому коли саме постраждав офіс Boeing, точно невідомо.

Речник Boeing відмовився коментувати атаку і зазначив, що жоден із співробітників не постраждав під час бомбардування. Заступник генерального директора Boeing з питань діяльності в Україні Андрій Корягін сказав, що попри атаку «жоден збій у роботі» не стався.

«Російські удари по американських компаніях в Україні — це ще один приклад ігнорування Путіним мирних зусиль США», — заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтервʼю Financial Times.

Очевидне націлювання на таку відому американську компанію та завдана їй шкода на українській землі можуть розлютити президента Дональда Трампа, пише видання.

Financial Times зазначає, що цей удар також може викликати питання про те, чи розширює Росія свої атаки на західні компанії, повʼязані з оборонним та авіаційним секторами України.

Західні посадовці заявили про посилення російської кампанії саботажу та підривної діяльності, спрямованої на американські та європейські об’єкти по всій Європі. Значна частина цих атак пов’язана з постачанням західної допомоги Україні, а також із компаніями, що займаються виробництвом або доставкою зброї та інших ресурсів для країни. Про це повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), вашингтонський аналітичний центр.

Водночас ця аерокосмічна компанія — не перша серед американських бізнесів, що зазнали втрат через війну. Президент Американської торговельної палати в Україні (ACC) Енді Гундер повідомив, що з 2022 року внаслідок російських атак постраждали 32% із майже 700 компаній-членів організації. За його словами, майже половина з них заявили про пошкодження або повне знищення своїх об’єктів — від вибитих вікон до руйнування заводів, офісів та іншої інфраструктури. Наприклад, завод Coca-Cola у Київській області був окупований і знищений російськими військовими на початку вторгнення у 2022 році. На цьому об’єкті також зберігався запас віскі Jack Danielʼs, який, за словами Гундера, російські солдати повністю випили. Ще раніше, у 2014 році, російські війська захопили обʼєкт сільськогосподарської компанії Cargill. Згодом через РФ компанія втратила ще один об’єкт у Каховці.