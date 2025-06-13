Приватний острів у Шотландії продають за £5,5 мільйона. Туди можна втекти від цивілізації

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Вперше майже за 80 років на продаж виставили острів Шуна, розташований біля західного узбережжя Шотландії. Його можна придбати за £5,5 мільйона через агентство Knight Frank.

Про це повідомляє Bloomberg.

Острів має довжину 5 кілометрів, ширину 2,5 кілометра та понад 400 гектарів площі. Його пейзажі поєднують скелясті береги, затишні бухти та піщані пляжі. Це куточок дикої природи: на острові живуть благородні й плямисті олені, орли, дельфіни та тюлені.

Потрапити сюди можна човном з материка за 10 хвилин. Є також місця для посадки гелікоптерів, хоча офіційного майданчика немає. На Шуні розташовані вісім житлових будинків, сім з яких здають в оренду гостям, руїни замку, але немає облаштованих доріг, а мобільний зв’язок доступний лише частково. Острів не підключений до основної електромережі — енергію забезпечують сонячні панелі, вітрогенератори та резервні дизельні установки.

У кожного будинку є власний човен, тож відвідувачі можуть досліджувати навколишні води. Додаткові активності — стрільба з лука біля руїн замку та збирання овець у стадо. У котеджах є кухні, але найближче місце, де можна закупитися продуктами — місто Обан, за 30 кілометрів від Шуни.

Островом з кінця 1940-х років володіє родина Джима Галлі. Він розповів, що його бабуся — віконтеса Селбі — прийшла в агентство нерухомості в Лондоні після Другої світової війни й запитала, чи продають вони острови.

«Це був травматичний час для багатьох, і вона шукала нового початку. Її запитання здалося агенту дещо ексцентричним. Але у них якраз був один острів на західному узбережжі Шотландії. Вона його купила й перевезла туди всю родину», — згадує Галлі.

Його батько Едвард присвятив життя Шуні: заснував бізнес з оренди будинків для відпочинку та полювання. Зараз він переїхав на сусідній острів Сейл і, у зв’язку з літнім віком, хоче зосередитися на іншому.

За словами Джима Галлі, на острові все «дуже просто й спокійно» — ідеально для тих, хто хоче «вимкнутися» й насолодитися природною красою Шотландії. Додає, що знає гостей, які вперше приїжджали на Шуну дітьми, а згодом поверталися вже з власними онуками.

«Ідея в тому, щоб хтось — сім’я чи людина з новим баченням — прийшов і інвестував. Цілком уявляю, що острів купить девелопер, який захоче перетворити його на п’ятизірковий екокурорт», — додав чоловік.