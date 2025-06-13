Трампу дозволили залишити Національну гвардію в Каліфорнії — до нового рішення суду

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Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

Американський президент Дональд Трамп матиме контроль над Національною гвардією Каліфорнії до засідання апеляційного суду.

Про це пише The Washington Post.

Раніше окружний суддя Чарльз Бреєр постановив, що президент діяв незаконно, перевищив повноваження та порушив Десяту поправку до Конституції США. Він наказав передати контроль за Національною гвардією Каліфорнії губернатору з дедлайном до полудня п’ятниці, 13 червня.

Уряд США одразу подав апеляцію. Суд швидко задовольнив клопотання про відстрочку до винесення нового рішення. Нові слухання призначені на вівторок, 17 червня.

Судовий процес відбувається через позов, поданий урядом Каліфорнії проти Трампа, міністра оборони Піта Гегсета та Міністерства оборони. Штат вимагає обмежити дії Національної гвардії та морської піхоти в Лос-Анджелесі та дозволити їм захищати лише федеральні об’єкти.