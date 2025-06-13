Трампу дозволили залишити Національну гвардію в Каліфорнії — до нового рішення суду
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- Олександр Булін
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Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images
Американський президент Дональд Трамп матиме контроль над Національною гвардією Каліфорнії до засідання апеляційного суду.
Про це пише The Washington Post.
Раніше окружний суддя Чарльз Бреєр постановив, що президент діяв незаконно, перевищив повноваження та порушив Десяту поправку до Конституції США. Він наказав передати контроль за Національною гвардією Каліфорнії губернатору з дедлайном до полудня п’ятниці, 13 червня.
Уряд США одразу подав апеляцію. Суд швидко задовольнив клопотання про відстрочку до винесення нового рішення. Нові слухання призначені на вівторок, 17 червня.
Судовий процес відбувається через позов, поданий урядом Каліфорнії проти Трампа, міністра оборони Піта Гегсета та Міністерства оборони. Штат вимагає обмежити дії Національної гвардії та морської піхоти в Лос-Анджелесі та дозволити їм захищати лише федеральні об’єкти.
- 6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців. Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.
- На третій день демонстрацій у місті кінна поліція патрулювала вулиці, а протестувальники підпалили щонайменше п’ять безпілотних таксі Waymo і жбурляли каміння в офіцерів. Учасників заворушень розганяли димовими гранатами та гумовими кулями.
- Дональд Трамп направив у штат Каліфорнія 4 100 бійців Національної гвардії та морської піхоти для придушення демонстрацій, адже розцінив їх як потенційну «форму заколоту». У своєму указі він послався на Розділ 10 Кодексу США — федерального закону, який визначає роль Збройних сил. Каліфорнія подала позов до суду проти цього указу.