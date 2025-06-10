Новини

РФ вдарила по Україні дронами, балістикою і крилатими ракетами. Основною мішенню був Київ

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Вночі 10 червня російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Окупанти били:

Основним напрямком удару був Київ, повідомляють у ПС. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Попередньо, станом на 9:00 ППО знешкодила 284 засоби повітряного нападу ворога, з них 220 збили вогневими засобами, 64 — локаційно втрачені. Зокрема знешкодили:

Влучання зафіксували в 11 місцях, падіння уламків — у 16 локаціях.