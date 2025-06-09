Каліфорнія подасть до суду на Трампа. Він відправив Нацгвардію у Лос-Анджелес без згоди штату
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що у понеділок очікує подання федерального позову від керівництва штату проти Адміністрації президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Усе через рішення Трампа відправити Національну гвардію у Лос-Анджелес із метою зупинити заворушення. Куналакіс підкреслила, що у сучасній історії США Нацгвардію ще не залучали в такому порядку — без згоди штату.
«[Позов] визнає, що [Трамп] не мав повноважень викликати Національну гвардію через протест 400 людей, з яким місцева поліція явно могла впоратися», — сказала Куналакіс в ефірі CNN.
У розмові з The Times посадовиця порівняла дії американського президента з діями угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, коли вона була послом США в Угорщині за адміністрації Барака Обами.
«Мені здається, Трамп навмисно загострює ситуацію. Зазвичай саме так і починається ескалація. Тож мій висновок: він оголосив про залучення Національної гвардії не через потребу, а щоб використати протести як можливість продемонструвати власну силу й жорстокість», — переконана віцегубернаторка.
Вона наголосила, що підпали машин та інші агресивні дії протестувальників — неприйнятні, але зазначила, що місцева влада вже «контролювала ситуацію». Куналакіс також «стурбована загальними намірами» Дональда Трампа.
«Якщо вони почнуть заходити в кожну кухню, на кожне виробництво, в кожен готель і забирати людей лише тому, що ті виглядають як ті, хто без документів, — це дуже тривожно. Невідомо, куди це далі може завести», — вважає посадовиця.
За її словами, такі дії не йдуть на користь жодній зі сторін та можуть нести «серйозні наслідки для економіки всієї країни».
- Днями у Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців. Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали у місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.